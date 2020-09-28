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28.09.2020 - 15:06 |

Nilgün Belgün tarzıyla dikkat çekti

Usta sanatçı Nilgün Belgün, geçtiğimiz gün Vadistabul'da görüntülendi. Bir restoranda kahvaltı keyfi yapan oyuncu, siyah-beyaz giyim tarzıyla dikkat çekti.

Nilgün Belgün tarzıyla dikkat çekti
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Nilgün Belgün, kıyafetinin uyumuyla ilgili "En sevdiğim iki renk, siyah ve beyaz bende bugün böyle bir kombin yapmak istedim" dedi.

Pandemi süreci boyunca evden çıkmayarak dinlendiğini de dile getiren ünlü oyuncu, "Bol bol enerji topladım, şu zorlu süreçleri tamamen atlattıktan sonra sahnelere bomba gibi döneceğim" dedi.

Nilgün Belgün tarzıyla dikkat çekti

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