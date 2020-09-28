Nilgün Belgün tarzıyla dikkat çekti

Nilgün Belgün, kıyafetinin uyumuyla ilgili "En sevdiğim iki renk, siyah ve beyaz bende bugün böyle bir kombin yapmak istedim" dedi.

Pandemi süreci boyunca evden çıkmayarak dinlendiğini de dile getiren ünlü oyuncu, "Bol bol enerji topladım, şu zorlu süreçleri tamamen atlattıktan sonra sahnelere bomba gibi döneceğim" dedi.