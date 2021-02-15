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15.02.2021 - 07:32 |

Nilgün Belgün'den Oylum Seçin'e: İyi ki doğdun kızım

Oyuncu Nilgün Belgün'ün büyük kızı Oylum Seçin, 48 yaşına bastı. Belgün, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Nilgün Belgün'den Oylum Seçin'e: İyi ki doğdun kızım
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Oyuncu Nilgün Belgün ve Abdullah Şahin, kızları Oylum'un yeni yaşını birlikte kutladı. Nilgün Belgün, eski eşi, kızı ve torunu Maya ile çekilen karesini "İyi ki doğdun Oylum" notuyla paylaştı.

Nilgün Belgünden Oylum Seçine: İyi ki doğdun kızım

"ELİMİZE DOĞDUN"

Geçtiğimiz hafta TRT Radyo 1'de her pazar yayınlanan; Oylum Seçin'in hazırlayıp sunduğu 'Kum Saati' programına konuk olan Oya Başar, yakın dostu Nilgün Belgün ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

64 yaşındaki komedyen, "Annen ve babanın 15 yaşından beri arkadaşıyım. Annen sana hamile kaldığında 19 yaşındaydı. Seni aldırmak istedi" dedi.

Oya Başar, "Seni doğurması için anneannen ile annene çok yalvardık. 'Sen doğur biz bakarız' dedik. Elimize doğdun" ifadelerini kullandı.

Dört kez nikah masasına oturan Nilgün Belgün, ilk evliliğini 19 yaşındayken kendisi gibi tiyatrocu olan Abdullah Şahin ile yapmıştı. İkilinin kızı Oylum, 1973 yılında dünyaya gelmişti. İkinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı olan sanatçı Nilgün Belgün, üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yapmıştı.

    14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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