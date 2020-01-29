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HaberlerMagazin Haberleri Nilüfer hastaneden paylaştı! 'Ne virüsmüş ya!'
29.01.2020 - 17:36 |

Nilüfer hastaneden paylaştı! 'Ne virüsmüş ya!'

Geçtiğimiz haftalarda domuz gribine yakalandığını duyuran Nilüfer, uzun bir süredir yattığı hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerine güzel haberi verdi.

Nilüfer hastaneden paylaştı! 'Ne virüsmüş ya!'

İki hafta önce ağır ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcı Nilüfer'e, domuz gribi teşhisi konulmuş ve gözetim altında tutulmasına karar verilmişti.

Bu nedenle konserlerini iptal eden Nilüfer, iki haftayı aşan bir süredir hastanede tedavi görüyor.

Son paylaşımında sağlık durumu hakkında bilgi veren Nilüfer, hastanedeki penceresinden gördüğü bir martının görüntüsünü paylaşarak, “Hastane odamda beni ziyarete geldi. Ve çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün. Ne virüsmüş ya. Birkaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar” dedi.

Nilüfer hastaneden paylaştı Ne virüsmüş ya

 

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