Nilüfer takipçilerini geçmişe götürdü

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nilüfer, her perşembe gerçekleşen eski fotoğraf paylaşma geleneğini(TBT) ihmal etmedi. Takipçilerini öğrencilik yıllarına götüren ve sırada ders dinlerken çekilmiş bir karesini paylaşan Nilüfer, bu kare üzerinden dikkat çekici bir de itirafta bulundu.

O yıllarda aklının hep müzikte olduğunu söyleyen Nilüfer öğrenci olmayı pek sevmediğini, “Bezmiş Nilüfer… ne yalan söyleyeyim öğrenci olmayı pek sevmedim. Hep saygılı, terbiyeli ama aklı derslerde değil müzikte, şarkı söylemekte olan bir öğrenciydim ben" sözleriyle itiraf etti.