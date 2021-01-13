Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı büyüdü

Hürriyet'in haberine göre; şarkıcı Nilüfer yeni yıla kızı Ayşe Nazlı ile İstanbul’daki evlerinde girdi. İngiltere’de eğitim alan kızıyla hasret gideren ünlü isim, yılbaşı gecesi bol bol onun fotoğrafını da çekti.

"O GECEDEN GÜZEL BİR ANI"

Ayşe Nazlı, annesinin çektiği karelerden birini sosyal medya hesabına yükledi. O fotoğraf için Nilüfer, “Kendimizi iyi hissetmek için yılbaşına özen göstererek girdik. Ayşe Nazlı beni, ben onu çektim. O fotoğraf da o geceden güzel bir anı” dedi.

Tatil için İstanbul’da olan Ayşe Nazlı bu ayın sonunda okulu için İngiltere’ye dönecek.

Öte yandan Nilüfer, 1999 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya gözü gibi bakıyor. Zaman zaman kızıyla fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcının paylaşımlarına beğeni yağıyor.