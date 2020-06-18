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18.06.2020 - 19:56 |

Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi oyuncuları kimler? İşte Ninja Kaplumbağalar 2 oyuncuları ve karakterleri

Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen film öncesi filmin konusu, oyuncuları ve karakterleri ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Ninja Kaplumbağalar 2: Gölgelerin İçinden filmi oyuncuları kimler? İşte Ninja Kaplumbağalar 2 oyuncuları ve karakterleri
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Ninja Kaplumbağalar 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren Ninja Kaplumbağalar 2 filminin yönetmen koltuğunda Michael Pressman oturuyor. Aksiyon, Bilim kurgu, ve Komedi türünde çekilen Ninja Kaplumbağalar 2 filmi Türkiye'de vizyonda kaldığı 9 hafta boyunca 282.068 seyirci tarafından izlendi ve 3.214.594,00 TL hasılat elde etti.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR 2 FİLMİ OYUNCULARI

Ninja Kaplumbağalar 2 filminin başrollerinde Laura Linney, Megan Fox, Will Arnett, Stephen Amell, Pete Ploszek, Alan Ritchson yer alıyor.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR 2 FİLMİ KONUSU

Suç karşı savaşan Ninja Kaplumbağalar, Michaelangelo, Donatello, Raphael ve Leonardo, ezeli düşmanları Shredder’a karşı savaşmaya devam ediyor. İlk filmdeki olayların ardından intikam güdüsüyle dolan Shredder bir şekilde kaplumbağaların mutasyonunun altında yatan gizemi keşfeder ve kaplumbağaların yapıldığı içeriği icat eden çılgın profesör Jordan Perry’i kaçırır. Böylece hiç olmadığı kadar tehlikeli bir düşman haline gelir. Shredder şimdi bu karışımı kullanarak bir yeni bir mutant ordu yaratıp Ninja Kaplumbağalar’ı yok etmeye çalışacaktır.

İlk filmin aksine Ninja Kaplumbağalar’ın kendilerine has silahlarını kullandıklarına az şahit olduğumuz bu devam filminin ilk filme oranla daha dengeli bir şiddet eksenine oturtulduğu söylenebilir.

 

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