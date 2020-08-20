Ninja Kaplumbağalar isimleri nereden geliyor? Ninja Kaplumbağalar kim kimdir?

Fantastik eser türünde olan çizgi seri Ninja Kaplumbağalar kimdir? Ninja Kaplumbağalar isimleri nelerdir? Ninja Kaplumbağalar isimlerini nereden alıyor?



İSİMLERİ NEREDEN GELİYOR?

Ninja Kaplumbağalar mutant geçirip kötü düzene kafa tutar ve kötülere karşı mücadele verir. Sahip oldukları sanatı da silah olarak kullanırlar. Bu sanat ve mücadele kavramları semboliktir ve rönesans öncesindeki akıldan yoksun karanlık dönemle mücadele eden, Rönesans Devrimi'nin 4 öncüsünü simgeler.

Mavi bantlı kaplumbağa, Leonardo: Leonardo da Vinci'yi

Turuncu bantlı kaplumbağa, Michelangelo: Michelangelo Buonarroti'yi

Kırmızı bantlı kaplumbağa, Raphael: Raphael Sanzio'yu

Mor bantlı kaplumbağa, Donatello: Donatello'yu temsil eder.



SPLINTER USTA

Splinter Usta ise çizgi dizide büyük bir savaşçı olan Hamato Yoshi'nin evcil faresidir ve ninjitsuyu onu izleyerek öğrenmiştir. Ninja Kaplumbağalar ve Splinter Usta'nın en büyük rakibi Shredder ise Hamato Yoshi'yi öldürmüş ve onun klanının başına geçmiştir. Splinter Usta da mutasyona uğrayan kaplumbağaları iyilik uğrunda eğitir ve intikam için savaşırlar.

80'lerdeki Ninja Kaplumbağalar ve daha sonra 2000'li yıllardaki çizgi film arasında bazı farklılıklar olsa da (mesela April'in gazeteci değil bilgisayar programcısı olması, kamlumbağaların bandanalarının aynı renk olması gibi) hikaye ana hatlarıyla aynıdır.