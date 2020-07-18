Ninni’ye farklı yorum

İki ninni albümünden sonra aşk şarkıları için kayda girecek sanatçı, “Günümüzde bütün müzik türlerinde çağa uygun eserler üretiliyor. Oysa ninnilerde hep geleneksel müzik ve sözler var. Çocuklarımıza hep aynı ritmi sunuyoruz. Müzik kulağı oluşamıyor. O yüzden en az altı farklı notayla besteledim parçalarımı. Minikler farklı ritimlerle, umut dolu şarkı ve ninnilerle büyüsün istedim” diyerek, duygularını ifade etti.