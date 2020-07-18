18.07.2020 - 07:00 |
Ninni’ye farklı yorum
Sözü ve müziği kendisine ait ‘Özgün Ninniler’ albümüyle müzik dünyasına adım atan Selin Mzayek, çok yakında yeni bir çalışma çıkaracağını belirtti.
İki ninni albümünden sonra aşk şarkıları için kayda girecek sanatçı, “Günümüzde bütün müzik türlerinde çağa uygun eserler üretiliyor. Oysa ninnilerde hep geleneksel müzik ve sözler var. Çocuklarımıza hep aynı ritmi sunuyoruz. Müzik kulağı oluşamıyor. O yüzden en az altı farklı notayla besteledim parçalarımı. Minikler farklı ritimlerle, umut dolu şarkı ve ninnilerle büyüsün istedim” diyerek, duygularını ifade etti.
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.