Niran Ünsal: Bu süreçten sağ salim çıkalım

Yılbaşı gecesi sahne alacağı mekanın sahibi Mehmet Fener ile toplantı gerçekleştiren Niran Ünsal, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"Yılbaşı konserinizin iptal olma ihtimali var mı?" sorusu üzerine şarkıcı, "Allah korusun arkadaşlar öyle bir durum yok. Bu süreçten sağ salim çıkalım, her şey olur" dedi.

Toplantı sonrası alışveriş turuna çıkmayı ihmal etmeyen Ünsal, kış sezonu eksiklerini tamamladı.