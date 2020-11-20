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20.11.2020 - 12:26 |

Niran Ünsal: Bu süreçten sağ salim çıkalım

Şarkıcı Niran Ünsal, önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere takıldı.

Niran Ünsal: Bu süreçten sağ salim çıkalım
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Yılbaşı gecesi sahne alacağı mekanın sahibi Mehmet Fener ile toplantı gerçekleştiren Niran Ünsal, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"Yılbaşı konserinizin iptal olma ihtimali var mı?" sorusu üzerine şarkıcı, "Allah korusun arkadaşlar öyle bir durum yok. Bu süreçten sağ salim çıkalım, her şey olur" dedi.

Toplantı sonrası alışveriş turuna çıkmayı ihmal etmeyen Ünsal, kış sezonu eksiklerini tamamladı.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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