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HaberlerMagazin Haberleri Nisa Bölükbaşı: Tarkan beni takipten çıkardı
16.07.2020 - 13:04 | | EMRAH AKÇAAY

Nisa Bölükbaşı: Tarkan beni takipten çıkardı

Sosyal medya hesabından çok az kişiyi takip eden Tarkan'ın, 'Survivor' yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı'yı takip etmeye başlaması dikkat çekmişti.

Nisa Bölükbaşı: Tarkan beni takipten çıkardı
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'Survivor'a katılan yarışmacılardan biri olan Nisa Bölükbaşı da gecede yerini aldı. Megastar Tarkan'ın kendisini sosyal medya hesabı üzerinden takip etmesi yönündeki sorulara Bölükbaşı, "Ben Twitter'da dört kişiyi takip ediyordum. Hiç kullanmıyordum hatta. Sonra kardeşim bana mesaj yolladı. Bana, "Bak seni kim takip etmiş?" dedi. Bende "Ah! Ne alaka?" diye şaşırdım. Tarkan'ı küçüklüğümden beri biliyorum ve şarkılarını dinliyorum. Ben onu takip ettim ama o beni takipten çıkarmış. Ben onu çok seviyorum ve takipten çıkarmayacağım. Onun neler paylaştığını merak ediyorum" şeklinde cevap verdi.

Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
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Cadde Yazarları

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