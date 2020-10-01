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01.10.2020 - 15:17 |

Nisa Bölükbaşı aşk sorularına yanıt vermedi

'Survivor' yarışmasıyla tanınan ve son dönemde Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Nisa Bölükbaşı, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Nisa Bölükbaşı aşk sorularına yanıt vermedi
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Bir erkek arkadaşı ile birlikte Markalar Sokağı'nda bulunan bir mekanda kahve içen Bölükbaşı, alışveriş merkezinin girişinde görüntülendi.

Flaşların patlaması ile birlikte gülerek "Haydaaa" diyen Nisa Bölükbaşı, aşk haberlerine cevap vermemeyi tercih etti.

Kahve molası sonrası alışveriş turuna devam eden Nisa, Survivor tutkunlarının ilgisini de karşılıksız bırakmadı.

Nisa Bölükbaşı aşk sorularına yanıt vermedi



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