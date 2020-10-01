Nisa Bölükbaşı aşk sorularına yanıt vermedi

Bir erkek arkadaşı ile birlikte Markalar Sokağı'nda bulunan bir mekanda kahve içen Bölükbaşı, alışveriş merkezinin girişinde görüntülendi.

Flaşların patlaması ile birlikte gülerek "Haydaaa" diyen Nisa Bölükbaşı, aşk haberlerine cevap vermemeyi tercih etti.

Kahve molası sonrası alışveriş turuna devam eden Nisa, Survivor tutkunlarının ilgisini de karşılıksız bırakmadı.





