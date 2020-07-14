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14.07.2020 - 17:17 |

Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Survivor Nisa kimdir?

Survivor 2020'nin çok konuşulan isimlerinden birisi olan Nisa'nın hayatı merak ediliyor. Cemal Can ile sıkı arkadaş olan Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Nisa ile ilgili ayrıntılar...

Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Survivor Nisa kimdir?
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Survivor'da elenmeden önce Gönüllüler takımında yarışan Nisa ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. İşte Nisa'nın biyografisi...

SURVİVOR NİSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
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Cadde Yazarları

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