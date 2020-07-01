Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Survivor'a veda eden isim Nisa mı oldu?

Nisa Bölükbaşı kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları arasında yer alan Nisa, Survivor 2020'de son 7'ye kalarak yarışmaya damga vuran isimler arasında yer aldı. Sercan ve Nisa arasında yaşanan olayda karşılıklı olarak gönderilen mesajlar ve açıklamaların ardından bir önceki akşam ses kaydı ortaya çıkmıştı. Survivor'da ortaya çıkan ses kaydından Sercan tarafından yazılan mektuba ben istemiyorum benim sevgilim var açıklaması ile yanıt vermişti. Peki Nisa Bölükbaşı kimdir?

SURVİVOR'A VEDA ETTİ!

Bu haftanın eleme adayları arasında yer alan Berkan, Barış ve Nisa arasından adaya veda eden isim Nisa Bölükbaşı oldu. Elendiğinin duyduğu andan itibaren duygusal anlar yaşayan Nisa Bölükbaşı tüm takım arkadaşlarına teşekkür etti. Zor zamanlarında yanında olan tüm arkadaşlarını tek tek sayan Nisa Acun Ilıcalı'dan da imzalı herhangi bir şey istedi hatıra olarak duvara asacağını ve burada yaşadığı anları hatırlayacağını açıkladı.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Survivor Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Survivor Nisa, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

Şu anda eğitimine hala Prag'da devam eden Nisa, oradaki okulu ile anlaşması olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Erasmus yapmak istediğini belirtti

Survivor 2020 performans tablosuna bakıldığı zaman yüzde 52 başarı oranı ile 5. sırada yer alıyor. Nisa Bölükbaşı, Survivor’da şu ana kadar çıktığı 424 oyunun 220’sini kazanmayı başardı.