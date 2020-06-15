Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında?

Survivor 2020 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı yarışmada bir dönem Sercan Yıldırım'ın kendisine olan ilgisi ile gündeme gelmişti. Sonrasında ikili arasında yapılan görüşmeler neticesinde Nisa'nın cevabı Ersin abiyi nasıl görüyorsam senide öyle açıklamasında bulunmuş. Sonraki dönemde psikolojik sorunlar yaşayan Nisa Bölükbaşı ekrana gelecek olan yeni bölümde karşı takımdan bir ismi psikolojik sorunlar düzelir ama karakter düzelmez açıklamasında bulunuyor. Peki Nisa Bölükbaşı kimdir?

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı



8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.