Nişanlandı...

İlk olarak geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü’nde birlikte görüntülenen ikiliden şarkıcı, Instagram hesabından yüzüğünün fotoğrafını paylaşarak, “Sonsuza dek ve biraz daha” diye yazdı. İkiliyi ilk tebrik edenlerden biri, Grande’nin menajeri oldu.