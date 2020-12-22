22.12.2020 - 07:00 |
Nişanlandı...
Ariana Grande, sevgilisi Dalton Gomez ile nişanlandıklarını duyurdu.
İlk olarak geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü’nde birlikte görüntülenen ikiliden şarkıcı, Instagram hesabından yüzüğünün fotoğrafını paylaşarak, “Sonsuza dek ve biraz daha” diye yazdı. İkiliyi ilk tebrik edenlerden biri, Grande’nin menajeri oldu.
Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.