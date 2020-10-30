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HaberlerMagazin Haberleri Norm Ender: Çıplak güneşlenmek istiyorum
30.10.2020 - 09:39 |

Norm Ender: Çıplak güneşlenmek istiyorum

Rap yıldızı Norm Ender, YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu.

Norm Ender: Çıplak güneşlenmek istiyorum
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Norm Ender'in açıklamalarından satır başları şöyle:
“İzmir’de bizim yaptığımız bir organizasyonda kapıdaki insanlar beni tanımadı, içeri alınmadım. Görevlileri ikna etmek için posterlerde yer alan resmimi bile gösterdim. Ancak kimseyi ikna edemeyince bilet alarak girdim.

“Hiç çıplak güneşlenmedim ama özeniyorum. Kimsenin olmadığı tropik adalarda belki yapabilirim.”

“Aydın’da konser verirken polis gelip aldı. Bir saat nezarete kaldım. Meğer ikametgah adresim farklı görüyormuş.”

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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