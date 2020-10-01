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01.10.2020 - 10:00 |

Norm Ender: Edis'ten daha popülerim

Norm Ender, ‘Konu Kilit’ şarkısında popçu Edis’e seslenmişti. Okan Bayülgen’in programına konuk olan Ender, o şarkı için konuştu.

Norm Ender: Edis'ten daha popülerim
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Rapçi Norm Ender, 2 ay önce çıkardığı ‘Konu Kilit’ şarkısının bir yerinde popçu Edis’e şöyle seslenmişti: “Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?”

Edis, bu sataşmaya cevap vermedi. Norm Ender, Okan Bayülgen’in TV 100’deki programında o şarkı için konuştu.

“Ben Edis’in popülerliğinden faydalanarak şarkı yapmadım. Zaten Edis’ten daha popüler bir adamım. Kalkıp neden ondan faydalanayım?" dedi.

Norm Ender: Edisten daha popülerim

Yeni şarkısı 'İhtiyacım Yok' Youtube'da 5 günde 3 milyon dolaylarında, Instagram'da ise 14 saatte 182 milyondan fazla izlenme alan rapçi Norm Ender, "İzlenme satın alıyor musun" sorusunu yanıtladı.

Ender konuyla ilgili olarak, "Kesinlikle hayır, Youtube üzerinde benim dünya listesine girme zamanım zaten o zaman daha izlenme satın alma diye bir şey yoktu yani. 2006 yıllarından falan bahsediyoruz. Youtube'a ilk eser üreten sanatçılardan biriyim. Bir şey satın almadım zaten bunun tespiti kolay yapılabilir" dedi.

Instagram'da yüklediğim bir şeye herkes bir şey atabilir" diyen Ender, "Bizim bot dediğimiz şey bu aslında. Biri videoma 182 milyon tık mı göndermiş, böyle bir şeyin olması imkansız" dedi.

Norm Ender: Edisten daha popülerim

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