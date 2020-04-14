Nostaljik karantina

Catherine Zeta-Jones, karantina günlerini eşi ve çocuklarıyla New York’ta geçiriyor. Ailece dışarı çıkmadıklarını belirten oyuncu, “Bu dönem bana, çocukluğumda büyükannemin evinde kaldığım günlerimi hatırlatıyor. Eşim Micheal ile 20 yıl önce gerçekleşen düğünümüzün fotoğraflarına bakıyoruz. Nostalji yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.