MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Nostaljik karantina
14.04.2020 - 07:00 |

Nostaljik karantina

Catherine Zeta-Jones, karantina günlerini eşi ve çocuklarıyla New York’ta geçiriyor. Ailece dışarı çıkmadıklarını belirten oyuncu, “Bu dönem bana, çocukluğumda büyükannemin evinde kaldığım günlerimi hatırlatıyor.

Nostaljik karantina

Catherine Zeta-Jones, karantina günlerini eşi ve çocuklarıyla New York’ta geçiriyor. Ailece dışarı çıkmadıklarını belirten oyuncu, “Bu dönem bana, çocukluğumda büyükannemin evinde kaldığım günlerimi hatırlatıyor. Eşim Micheal ile 20 yıl önce gerçekleşen düğünümüzün fotoğraflarına bakıyoruz. Nostalji yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Sinem Güven, Pınar Altuğ ve Ata Demirer'e meydan okuduEski manken Sinem Güven, karantina kurallarına uyarak evden çıkmıyor. Güven, 44 dakikalık egzersizini paylaşarak ünlü isimlere meydan okudu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HADiSE’Yi TANIMADILAR

HADiSE’Yi TANIMADILAR

Süperstar’ın ev hali

Süperstar’ın ev hali

'Perişanım' zirveye çıkıyor

'Perişanım' zirveye çıkıyor

Sergi sürprizi

Sergi sürprizi

Sıradaki Haber