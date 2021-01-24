Nükhet Duru'dan yaşlılık yanıtı!

Pandemi dönemini Bodrum’daki yazlığında geçiren Nükhet Duru, sosyal medya üzerinden takipçileriyle iletişime geçiyor. Ünlü sanatçı, son olarak yaşıyla ilgili yorumlara yanıt verdi.

Duru, kendisine gelen yorumlara Twitter hesabından toplu bir yanıt vererek dikkat çekti. 66 yaşındaki usta isim, paylaşımında; "Ne kadar yaşlanmış, temalı yorumlar görüyorum. Yaş almak böyle bir şey şekerler! Kesin bilgidir, gelecekten bildiriyorum; her canlı bir gün bunu tadacaktır" dedi.