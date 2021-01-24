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24.01.2021 - 16:37 |

Nükhet Duru'dan yaşlılık yanıtı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Nükhet Duru'ya bir takipçisi yaşıyla ilgili yorum yaptı. Ünlü sanatçının o yoruma cevabı ise dikkat çekti.

Nükhet Duru'dan yaşlılık yanıtı!
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Pandemi dönemini Bodrum’daki yazlığında geçiren Nükhet Duru, sosyal medya üzerinden takipçileriyle iletişime geçiyor. Ünlü sanatçı, son olarak yaşıyla ilgili yorumlara yanıt verdi.

Duru, kendisine gelen yorumlara Twitter hesabından toplu bir yanıt vererek dikkat çekti. 66 yaşındaki usta isim, paylaşımında; "Ne kadar yaşlanmış, temalı yorumlar görüyorum. Yaş almak böyle bir şey şekerler! Kesin bilgidir, gelecekten bildiriyorum; her canlı bir gün bunu tadacaktır" dedi.

Nükhet Durudan yaşlılık yanıtı

24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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