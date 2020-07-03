Nur Fettahoğlu'dan duygusal paylaşım

'Babil' dizisinde birlikte rol aldığı Ozan Güven’in adının karıştığı şiddet olayı yüzünden tepkisini net bir şekilde ortaya koyan ve bu çıkışıyla hemcinslerinin takdirini kazanan Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygusal satırlara imza attı.

İş insanı Levent Veziroğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Elisa Güzin Veziroğlu’nun bir fotoğrafını Instagram'da paylaşan oyuncu, "Yolun açık olsun Kaptan! Rotan aydınlık pusulan yüreğin olsun! Gittiğin yolda ayağına taş değmesin, kimseye boyun eğme, kimsenin seni incitmesine, saygısızlık etmesine izin verme. Susma konuş, atma içine hiçbir şeyi. Bu beden, bu kalp, bu beyin senin ve tek kullanacak olan sensin. Büyüdüğünü görmek sana dair hayaller kurmak içimi ısıtıyor ama bir o kadar korkutuyor. Şimdi kanatlarımın altındasın ancak zamanı gelince uçup gideceksin. Umarım yolculuğunda sırdaşın, annen, fikirlerini özgürce ifade edebildiğin çatışmacı yanın, haksızlığa uğradığında içini döktüğün dostun, sevinçlerinde kahkahalarını, üzüntülerinde göz yaşını paylaştığın senin arkanda dağ gibi duran bir yürek olurum. Huzurunu sevdiğim kızım iyi ki hayatımdasın" ifadelerini kullandı.