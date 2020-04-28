Nur Yerlitaş kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Nur Yerlitaş biyografisi

İşe Benim Stilim programı ile herkes tarafından tanınan Nur Yerlitaş dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konulan Nur Yerlitaş geçtiğimiz günlerde her gün gidiyorum kemoterapiye bu beni çok yoruyor paylaşımında bulunmuştu. Nur Yerlitaş yaptığı son paylaşımında ise "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim bende kal #evdekal" yazmıştı. Peki Nur Yerlitaş kimdir, hastalığı neydi hayatını neden kaybetti?

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde dünyaya geldi.Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi. Ünlü modacı "Nurella" lakabı ile de anılıyordu.

NUR YERLİTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

64 yaşındaki Nur Yerlitaş, yaşamını yitirdi. Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Ünlü modacı geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olduktan sonra zor günler geçirmişti.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş'ın vefat ettiğini duyurdu.

NUR YERLİTAŞ'IN TELEVİZYONDA YER ALDIĞI YAPIMLAR

Bak Kim Dans Ediyor (2007)

Yemekteyiz (2010)

Bugün Ne Giysem (2011)

Bu Tarz Benim (2014)

İşte Benim Stilim (2015-2017)

Maral: En Güzel Hikâyem (2015) - 9. bölüm[

VİDEO KLİP

"Türkan" - Demet Akalın (2011)

"Karagözlüm" - Serkan Kaya (2019)

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Yedigün (2015)

SOSYAL MEDYADA BİRÇOK PAYLAŞIM YAPILDI

Ünlü modacı Nur Yerlitaş ile ilgili Seda Sayan bir paylaşım gerçekleştirdi. Sayan paylaşımına şu notu düştü: "Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım uğur böceğim akıl hocam kılavuzum ismin gibi Nur lar içinde uyu inşallah NUR YERLİTAŞ, başımız sağ olsun"