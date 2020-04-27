Nur Yerlitaş öldü mü, neden öldü? Nur Yerlitaş kimdir, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Ünlü modacının son hali

Nur Yerlitaş öldü mü, neden öldü? sorularının yanıtı gündemde araştırılıyor. Bir dönem moda programlarında jüri olan ve ekranlara damga vuran Nur Yerlitaş'ın yaşamını kaybettiği son dakika bilgisi olarak geldi. Ünlü modacının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Yerlitaş'ın hastalığı ve yaşamı ise gündem araştırılmaya başlandı. Peki Nur Yerlitaş neden öldü, hastalığı neydi?

NUR YERLİTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

64 yaşındaki Nur Yerlitaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Ünlü modacı geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olduktan sonra zor günler geçirmişti.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş'ın vefat ettiğini duyurdu.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde dünyaya geldi.Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi. Ünlü modacı "Nurella" lakabı ile de anılıyordu.

NUR YERLİTAŞ'IN TELEVİZYONDA YER ALDIĞI YAPIMLAR

Bak Kim Dans Ediyor (2007)

Yemekteyiz (2010)

Bugün Ne Giysem (2011)

Bu Tarz Benim (2014)

İşte Benim Stilim (2015-2017)

Maral: En Güzel Hikâyem (2015) - 9. bölüm[

VİDEO KLİP

"Türkan" - Demet Akalın (2011)

"Karagözlüm" - Serkan Kaya (2019)

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Yedigün (2015)

SOSYAL MEDYADA BİRÇOK PAYLAŞIM YAPILDI

Ünlü modacı Nur Yerlitaş ile ilgili Seda Sayan bir paylaşım gerçekleştirdi. Sayan paylaşımına şu notu düştü: "Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım uğur böceğim akıl hocam kılavuzum ismin gibi Nur lar içinde uyu inşallah NUR YERLİTAŞ, başımız sağ olsun"

KEMAL DOĞULU





CENK EREN



