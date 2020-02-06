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06.02.2020 - 10:27 |

Nur Yerlitaş'ın dişi düştü!

'Best of Year Awards' (Yılın En’leri) töreni, önceki akşam Lazzoni Hotel’de sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Serkan Tan’ın üstlendiği ödül gecesine; Deniz Seki, Nur Yerlitaş, Ali Poyrazoğlu, Yasemin Sakallıoğlu, Behzat Gerçeker, Mustafa Uslu, Ece Gürsel, Danilo Zanna ve 'Arka Sokaklar' ekibi başta olmak üzere çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Nur Yerlitaş'ın dişi düştü!

Onur Ödülü modacı Nur Yerlitaş’a verildi. Hastalığı nedeniyle böyle gecelere fazla katılamadığını belirten modacı, ödülünü Ata Çağlayan’ın elinden aldı.

Dişinin düştüğünü söyleyen Yerlitaş, bunun için konuklardan özür diledi.

Nur Yerlitaşın dişi düştü

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