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27.08.2020 - 09:22 |

Nur Yerlitaş'ın son hatırası!

Şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz nisan ayında vefat eden modacı Nur Yerlitaş’ın imzasını taşıyan bir elbiseyle sahneye çıktı.

Nur Yerlitaş'ın son hatırası!
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“Kıymetli arkadaşım, büyüğüm Nur Yerlitaş’ın benim için diktiği son elbisedir üstümdeki. Son hatırası. Biliyorsunuz çok zor günler geçirdi. Son iki yılında kafasının içinde iki deli tümörle savaş veriyordu. Onu sevgi ve özlemle anmak istiyorum buradan” diyen Ebru Gündeş, “Senin Olmaya Geldim”i ünlü modacı anısına seslendirdi.

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