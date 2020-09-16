16.09.2020 - 11:37 |
Nurgül Yeşilçay-Necati Kocabay düğünü gelecek yaza
Oyuncu Nurgül Yeşilçay ile yapımcı Necati Kocabay aşkı devam ediyor. Yeşilçay, dizi çekimleri başlamadan önce sevgilisiyle Bodrum’da enerji depoladı.
Geçtiğimiz yıl evlenmeye karar veren Nurgül Yeşilçay-Necati Kocabay çifti, ünlü oyuncunun kalabalık düğün isteği ve pandemi nedeniyle nikâhlarını gelecek yaza ertelediğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde oğlu Nejat’ı eğitimi için Londra’ya uğurlayan Yeşilçay’ın, tatilden hemen sonra sete çıkacağı öğrenildi.