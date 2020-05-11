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11.05.2020 - 10:29 |

Nurgül Yeşilçay'a oğlundan şarkılı sürpriz

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 2004 yılında evlendiği Cem Özer’den 2010’da boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Osman Nejat artık büyüdü, 15 yaşında oldu.

Nurgül Yeşilçay'a oğlundan şarkılı sürpriz
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Osman Nejat, Anneler Günü’nde Nurgül Yeşilçay’a sıra dışı bir hediye verdi. Yakın arkadaşı ile şarkı söyleyip klip çekti. Klibi de annesinin sevgilisi Necati Kocabay yönetti.

Ünlü oyuncuyu Nurgül Yeşilçay’ı hem ağlatan, hem güldüren rap şarkının sözleri şöyle:
Buradan Londra 3 saat, sana sevgim 24/Saçlarımı kesmekle tehdit edersin, tam bir validesin/ergenim diye seversin, sormadan odamı temizlersin/Bugün ergenliğe mola, küfre müfre bir ara/Yaptım bir şarkı, oldu hediye, paralar kaldı cebimde. (Posta)

Magazin Haberleri Bülteni (11 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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