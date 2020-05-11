Nurgül Yeşilçay'a oğlundan şarkılı sürpriz

Osman Nejat, Anneler Günü’nde Nurgül Yeşilçay’a sıra dışı bir hediye verdi. Yakın arkadaşı ile şarkı söyleyip klip çekti. Klibi de annesinin sevgilisi Necati Kocabay yönetti.

Ünlü oyuncuyu Nurgül Yeşilçay’ı hem ağlatan, hem güldüren rap şarkının sözleri şöyle:

Buradan Londra 3 saat, sana sevgim 24/Saçlarımı kesmekle tehdit edersin, tam bir validesin/ergenim diye seversin, sormadan odamı temizlersin/Bugün ergenliğe mola, küfre müfre bir ara/Yaptım bir şarkı, oldu hediye, paralar kaldı cebimde. (Posta)