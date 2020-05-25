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25.05.2020 - 14:18 |

Nurgül Yeşilçay'dan sosyal mesafeli bayramlaşma

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu Nurgül Yeşilçay, eğlenceli bayramlaşma videosu ile takipçilerini eğlendirdi.

Nurgül Yeşilçay'dan sosyal mesafeli bayramlaşma
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Corona virüs nedeniyle bir süredir evden çıkmayan Nurgül Yeşilçay, bu süre zarfında sosyal medya üzerinden paylaştığı eğlenceli videolarla takipçilerini güldürdü. Güzel oyuncu, katıldığı TikTok uygulaması üzerinden eğlenceli videolar paylaşmaya devam ediyor.

Yeşilçay, bayramın ilk günü paylaştığı video ile esprili bir şekilde çocuğunu ve onun arkadaşlarını nasıl uyandırdığını takipçileriyle paylaştı. Ardından da sosyal mesafeyi koruyarak nasıl el öptürüleceğine dair ilginç bir yöntem bulduğunu gösterdi.

 

    Magazin Haberleri Bülteni (25 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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