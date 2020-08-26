Nurgül'ün ‘Şahmeran’ı

Oyunculuğunun yanı sıra son dönemde profesyonel ressamlığıyla da öne çıkan Nurgül Yeşilçay’ın tasarladığı ‘Şahmeran’ heykeli önce Mardin, ardından da İstanbul ve İzmir’de sergilenecek. Oyuncuya, tasarımını yetiştirmesi için seramik sanatıyla uğraşan Yağmur Tanrısevsin ve resim yapan Azra Akın, asistanlık yaptı. Eserin grafiti boyamalarını ise oyuncunun oğlu Osman Nejat gerçekleştirdi.

Yeşilçay, “Geçmişte olduğu gibi anaerkil sistemin bu topraklarda yeniden yeşereceğine inanıyorum. O yüzden benim ‘Şahmeran’ım da kadına özgü renkliliğini bırakamayan, geleceğin kadın hükümdarı...” dedi. Devrim Erbil, Ergin İnan ile Yeşilçay gibi 30 sanatçının ‘Şahmeran’ heykellerini özgün tasarıma dönüştürdüğü ve önümüzdeki aylarda açılışı gerçekleşecek ‘Şahmaran Mardin’ adlı projenin direktörlüğünü Zeynep Helvacı üstleniyor.

Karantina günlerinde sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Nurgül Yeşilçay, esprili paylaşımlarıyla takipçilerini eğlendirdi. Öte yandan yıllardır yaptığı resimleri bu yıl sanatseverlerle buluşturan güzel oyuncu, pandemi sürecinde de bol bol resim yaptı.