‘O algıyı kırdım’

Ezgi Mola, Hazal Kaya’nın kilolu kadınlara başrol verilmediği çıkışını daha önce kendisinin de söylediğini ve bu algıyı kırdığını söyledi. Oyuncu, “Hiçbir zaman incecik değildim, öyle bir beklentim de yok. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Ayrıca bakılması gereken tek şey; o rolün hakkını verebilir mi, veremez mi?” dedi.

Rolün kiloyla hiçbir ilgisi olmadığını savunan Mola, “Erkeklere yapılmıyorsa kadınlara da yapılmamalı. Bu durum kadınlar için handikap değil, algının değişmesi gerektiği konusunda bir mesajdır. Hiç adil bir durum değil. Çünkü her türlü fizikte insan var, hepsi de bir karakteri canlandırabilirler” diye konuştu.