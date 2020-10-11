MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘O algıyı kırdım’
11.10.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘O algıyı kırdım’

Ezgi Mola, Hazal Kaya’nın “Kilolu kadınlara başrol verilmiyor” iddiasına, “Ben o algıyı kırdım” karşılığını verdi

‘O algıyı kırdım’
ABONE OL

Ezgi Mola, Hazal Kaya’nın kilolu kadınlara başrol verilmediği çıkışını daha önce kendisinin de söylediğini ve bu algıyı kırdığını söyledi. Oyuncu, “Hiçbir zaman incecik değildim, öyle bir beklentim de yok. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Ayrıca bakılması gereken tek şey; o rolün hakkını verebilir mi, veremez mi?” dedi.

Rolün kiloyla hiçbir ilgisi olmadığını savunan Mola, “Erkeklere yapılmıyorsa kadınlara da yapılmamalı. Bu durum kadınlar için handikap değil, algının değişmesi gerektiği konusunda bir mesajdır. Hiç adil bir durum değil. Çünkü her türlü fizikte insan var, hepsi de bir karakteri canlandırabilirler” diye konuştu.

Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığıAntalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ödül töreni koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Yalnızca film ekiplerinin katıldığı tören için kırmızı halıda her yıl olduğu gibi şıklık yarışı yaşandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Canımı acıtıyor’

‘Canımı acıtıyor’

Hayat değiştiren belgesel...

Hayat değiştiren belgesel...

‘O algıyı kırdım’

‘O algıyı kırdım’

Single geliyor

Single geliyor

Sıradaki Haber