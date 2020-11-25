25.11.2020 - 07:00 |
O filmde Rihanna yokmuş!
Rihanna’nın önümüzdeki yıl Atlanta’da çekimine başlanacak ‘Kara Panter 2’de (Black Panther 2) yer alacağı iddiaları asılsız çıktı.
Google’da yapılan araştırmada sanatçının adı, yapımın cast’ının içinde yer alıyordu. Michael B. Jordan, Letitia Wright, Danai Gurira ve Lupita Nyong’o’nun oynadığı filmin başrolü Chadwick Boseman’ın geçtiğimiz yaz hayatını kaybetmesinin ardından senaryonun yeniden yazıldığı öğrenildi. Projenin, 2022’de vizyona girmesi planlanıyor.