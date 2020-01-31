O görüntülerdeki kişinin Edis'in olduğu söylenmişti... 'Babam o video yüzünden kalp krizi geçiriyordu'

Muhabirlerin "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sizin olduğunuz iddia edilen kötü örnek oluşturacak video haberleri çıktı.

"Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Edis, "Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam kalp krizi geçiriyordu. Annem ve babam çok kötü oldu. Babama ben olmadığımı söyleyince rahatladı. Zaten o kişide ifşa oldu. Onun yüzünde ben olunca herkes benim olduğumu sandı. Lütfen rica ediyorum. Video ile benim alakam yok" şeklinde yanıt verdi.