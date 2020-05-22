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HaberlerMagazin Haberleri ‘O Hain’ çıktı!
22.05.2020 - 07:00 |

‘O Hain’ çıktı!

‘O Hain’ çıktı!
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Gülşah Tanrıöver, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Çağrı Kodamanoğlu’na ait yeni şarkısı ‘O Hain’i Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı. Klip, prodüktör Ulvar Tanrıöver yönetmenliğde Kayseri’de çekildi. ‘O Hain’ tüm dijital platformlarda...

Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
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Cadde Yazarları

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