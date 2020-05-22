‘O Hain’ çıktı!

Gülşah Tanrıöver, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Çağrı Kodamanoğlu’na ait yeni şarkısı ‘O Hain’i Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı. Klip, prodüktör Ulvar Tanrıöver yönetmenliğde Kayseri’de çekildi. ‘O Hain’ tüm dijital platformlarda...