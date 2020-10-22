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HaberlerMagazin Haberleri 'O Hayat Benim' Romanya'da uyarlanıyor
22.10.2020 - 08:55 |

'O Hayat Benim' Romanya'da uyarlanıyor

Geçen yıl Calinos Entertainment tarafından formatı Romanya’ya satılan “O Hayat Benim” dizisi, “Adela” adı altında Romanyalı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

'O Hayat Benim' Romanya'da uyarlanıyor
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Ruxandra Ion ve ekibi tarafından kaleme alınan, prodüksiyonunu Antena 1’e bağlı Dream Film prodüksiyon şirketinin üstlendiği dizide; Alexandru Dunaev Keremcem’in, Mara Oprea Ezgi Asaroğlu’nun ve Oana Mosneagu Ceren Moray’ın canlandırdığı karakterlere hayat verecek.

Dizinin kadrosunda ayrıca Anca Sigartau, Marian Ralea ve Paul Andronic gibi başarılı isimler de yer alacak.

 

 

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