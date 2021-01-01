O Ses Türkiye Mert Fırat kimdir? Mert Fırat kaç yaşında?
Sevilen oyuncu Mert Fırat O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programında sahne aldı. Bu yılki jürisinde Beyazıt Öztürk, Hadise, Ebru Gündeş ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye'de Mert Fırat jüri üyelerini şaşırttı. Peki, Mert Fırat kimdir, kaç yaşında? Mert Fırat evli mi?
Birçok dizi ve film ile izleyenlerin beğenisini toplayan Mert Fırat O Ses Türkiye sahnesinde. Mert Fırat'ın hayatı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. İşte Mert Fırat'ın biyografisi.
MERT FIRAT KİMDİR?
10 Ocak 1981 Ankara doğumlu olan Mert Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezundur.
Ankara doğumlu Türk oyuncu Fırat, verdiği bir röportajda kökenlerini ise "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye’den gelme, ötekiler Kafkasya’dan, bir dedem var Kayserili" şeklinde ifade etmiştir.
Fırat, Tiyatro kariyeri ile birlikte çeşitli sinema filmleri ve televizyonlarda dizilerde de kendini göstermiştir. 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Fırat, Binbir Gece dizisinde asıl tanınırlığını elde etmiştir. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer almış ve Tiyatro kariyerine daha fazla vakit ayırmıştır. Sinemada ise en son 2018 yılında Her Şey Seninle Güzel filminde rol almıştır.
MERT FIRAT EVLİ Mİ? EŞİ KİM?
2018’de oyuncu İdil Fırat’la hayatını birleştirdi.
MERT FIRAT FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Kefaret (2020) - Başkomiser Sinan
Her Şey Seninle Güzel (2018)
Ufak Tefek Cinayetler - Serhan Aksak
Yol Ayrımı (2017)
Aşk ve Gurur (2017) - Kenan
Serçe Sarayı (2015) - Kadir
Gece (2014) - Yusuf
Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan
The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi
Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut
İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy
Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur
Unutma Beni İstanbul (2011)
Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç
Dedemin İnsanları (2011) - Hasan
Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol
Beni Unutma (2011) - Sinan
Atlıkarınca (2010) - Erdem
Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler
Başka Dilde Aşk (2009) - Onur
Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin
Hayattan Korkma (2007) - Engin
İşte Benim (2006) - Ali
Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu
Bizim Evin Halleri (2000) - Bora
MERT FIRAT SENARYOLARI
Bir Varmış Bir Yokmuş (2015)
Atlıkarınca (2010)
Başka Dilde Aşk (2009)