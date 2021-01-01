O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu hangi takım oldu? O Ses Türkiye'de birinci olan takım belli oldu

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yılbaşı gecelerinin gelenekseli haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yine onlarca ünlü isim sahne aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun Çökertme şarkısını seslendirmesinin ardından Zlatan İbrahimoviç sizin şarkılarınızı çok seviyor açıklaması geceye damga vurdu. Kerem Bürsin, Hande Erçel, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Hasan Can Kaya gibi birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı gecede birinvi olan takım SMS oylaması sonucu belirlendi.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye şampiyonu bu yıl Ebru Gündeş'in takımı oldu. Ebru Gündeş'in takımında Cemal Can Canseven, Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir'den oluşan kadro en çok SMS oyunu alarak bu yılın şampiyonu olan takım oldu

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söylediler.