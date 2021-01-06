O Ses Türkiye Yılbaşı Şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel programı şampiyonu

TV8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı akşamı izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen O Ses Türkiye'de dört jüri üyesi arasından birisi şampiyon oldu. İşte o isim...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında şampiyon olan isim oylama sonucu belli oldu. 2021 O Ses Türkiye Yılbaşı'nın şampiyonu Ebru Gündeş'in takımı oldu. Ebru Gündeş'in takımında Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Cemal Can Canseven ve Kerem Bürsin vardı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİSİNDE KİMLER VARDI?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in bu yılki jürisinde Ebru Gündeş, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz yer aldı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye'de bu yıl yine birbirinden sürpriz isimler O Ses Türkiye sahnesindeydi. 2021 Yılbaşı gecesinde ekrana gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programın konukları:

Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Mert Fırat, Aleyna Tilki, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç, Hakan Çalhanoğlu.