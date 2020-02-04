'O soruların cevabını Esra'nın programında vereceğim'

Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da Okan Kurt ve Esra Balamir ile yemek yiyen Demet Akalın, yemek sonrası Okan Kurt'u yolcu etti. Yakın arkadaşı ile alışveriş turuna çıkan şarkıcı, muhabirlerin Fatih Ürek'in açıklamalarını ve kendisinin Instagram yorumunu sorması üzerine, "O soruların cevabını yarın Esra'nın programında vereceğim" dedi.

Demet Akalın ve Esra Balamir, günün ilerleyen saatlerine kadar birlikte alışverişin keyfini çıkardı.