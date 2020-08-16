Oblivion filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? Oblivion filmi başrol oyuncuları kimlerdir?

Oblivion filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski'nin oturduğu Oblivion filmi aksiyon ve bilmikurgu türünde çekildi. ABD yapımı olan Oblivion filmi Türkiye'de 16 hafta boyunca vizyonda kalırken 390.380 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 4.190.915,00 TL hasılat elde etti. Peki Oblivion filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

OBLİVİON FİLMİ KONUSU

Oblivion'da askeri bir yönetim biri Jack adında deneyimli bir askeri , insanoğlunun bir zamanlar "Dünya" diye adlandırdığı terk edilmiş bir gezegene keşif için yollar. İnsanlığın büyük yok oluştan önce nasıl koşullarda yaşadığını araştırmakla dahası yaşayan her hangi bir canlı olup olmadığını bulmakla görevlidir. İnsanlığın bir zamanlar yuvası olan Dünya gezegeni birtakım uzaylı canlılar tarafından işgal edilmiştir ve gezegende hala varlıklarını sürdürmektedirler. Jack tüm bunları araştırmakla görevliyken, karşısına hiç beklenmediği sürprizler de çıkacaktır...

OBLİVİON FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Tron filmi ile tanıdığımız yönetmen Joseph Kosinski'nin yönettiği film, yönetmenin kendi çizgi romanından sinemaya uyarlandı. Kıyamet sonrası bir kurguya sahip olan filmin kadrosunda Tom Cruise'un yanı sıra Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nicolaj Coster-Waldau, Melissa Leo ve Morgan Freeman yer alıyor...