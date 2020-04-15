Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu ve oyuncu kadrosu! Oflu Hoca'nın Şifresi 2 nerede çekildi?
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 13 Mayıs 2016 yılında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminin yönetmen koltuğunda Adem Kılıç oturuyor. Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 9 hafta boyunca vizyonda kalan Oflu Hoca'nın Şifresi 2 toplamda 367.273 kişi tarafından izlendi. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Çetin Altay, Köksal Engür, Ahmet Varlı, Başak Daşman gibi isimlerin yer aldığı Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 9 hafta boyunca vizyonda kaldı. 367.273 seyirci tarafından izlenen filmin yönetmen koltuğunda Adem Kılıç oturuyor. İşte Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 KONUSU
Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler.
Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır. Nikah hazırlıkları başlar. Ahmet'in keyfi yerindedir. Önce Emine halayla Ali Osman'ın nikahını kıydıracak sıra Kadir ve Nur'un nikahına geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır. Niyeti Nur'u Şaban'la evlendirmektir. Ama planı ters teper, Ali Osman ve Oflu Ahmet'in hinlik peşinde olduğunu anlamış, ona oyun oynamışlardır.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 OYUNCU KADROSU
Çetin Altay - Oflu Hoca
Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet
Köksal Engür - Ali Osman
Başak Daşman - Ümmiye
Nihan Büyükağaç - Asiye
Mehtap Bayri - Meryem
Eser Eyüboğlu - Kadir
Cem Atik - Muhabir
İsrafil Köse - Manav
Buket Dereoğlu - Moderatör
Ayşegül Günay - Şehriye
Seymen Aydın
Furuzan Asena Ongun
Yusuf Güney (konuk oyuncu)
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi Trabzon'da çekildi