Oflu Hoca'nın Şifresi ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi? Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?
2014 yapımı Oflu Hoca'nın Şifresi filmi bu akşam bir kez daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. İzlemeyenlerin merakla araştırdığı Oflu Hoca'nın Şİfresi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte çekimleri Lüleburgaz'da gerçekleştirilen komedi türündeki Oflu Hoca'nın Şifresi filmi hakkında merak edilenler...
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU
Daha önce Sümela'nın Şifresi filmine imza atan Adem Kılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi, yerel bir futbol takımı olan Doğanspor'un yeni başkanınlık seçimleri için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu ediniyor. Oflu Hoca'nın günleri karmaşayla geçmektedir. Yerel bir kanalın programında çıkar, fırında çalışır ve babasıyla başı sürekli derde gider. Gençliğinde yer aldığı Doğanspor futbol kulübünde yaşanan son gelişmeler de işlerin tuzu biberi olur. Oflu Hoca ve diğerlerine göre kulübün yeni başkanı olmak isteyen Müeahhit Ahmet bu koltuk için uygun isim değildir. Bu nedenle Oflu Hoca da başkanlık için adaylığını koymak zorunda kalır ve aralarında esaslı bir rekabet başlar.
Çetin Altay ve Ahmet Varlı'nın başrolleri paylaştığı filmde ikiliye Didem Balçın, Köksal Engür ve Tarık Papuççuoğlu eşlik ediyor.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ OYUNCULARı KİMLER?
Çetin Altay: Oflu Hoca
Ahmet Varlı: Müteahhit Ahmet
Köksal Engür: Ali Osman
Didem Balçın: Asiye
Başak Daşman: Ümmiye
Tarık Papuççuoğlu: Ürolog
Mehtap Bayri: Meryem
Eser Eyüboğlu: Kadir