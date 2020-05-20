Oflu Hoca'nın Şifresi ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi? Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU



Daha önce Sümela'nın Şifresi filmine imza atan Adem Kılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi, yerel bir futbol takımı olan Doğanspor'un yeni başkanınlık seçimleri için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu ediniyor. Oflu Hoca'nın günleri karmaşayla geçmektedir. Yerel bir kanalın programında çıkar, fırında çalışır ve babasıyla başı sürekli derde gider. Gençliğinde yer aldığı Doğanspor futbol kulübünde yaşanan son gelişmeler de işlerin tuzu biberi olur. Oflu Hoca ve diğerlerine göre kulübün yeni başkanı olmak isteyen Müeahhit Ahmet bu koltuk için uygun isim değildir. Bu nedenle Oflu Hoca da başkanlık için adaylığını koymak zorunda kalır ve aralarında esaslı bir rekabet başlar.



Çetin Altay ve Ahmet Varlı'nın başrolleri paylaştığı filmde ikiliye Didem Balçın, Köksal Engür ve Tarık Papuççuoğlu eşlik ediyor.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ OYUNCULARı KİMLER?

Çetin Altay: Oflu Hoca



Ahmet Varlı: Müteahhit Ahmet



Köksal Engür: Ali Osman



Didem Balçın: Asiye



Başak Daşman: Ümmiye



Tarık Papuççuoğlu: Ürolog



Mehtap Bayri: Meryem



Eser Eyüboğlu: Kadir