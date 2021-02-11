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11.02.2021 - 07:00 |

Ogeday girişken konuk oluyor

Ogeday Girişken, sunuculuğunu Avatar Atakan’ın yaptığı ‘Senden İyi Yok’ programına konuk oldu. İkilinin, dövüş mücadelesi sert geçti

Ogeday girişken konuk oluyor
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teve2’nin, sunuculuğunu Avatar Atakan’ın (Çağan Atakan Arslan) yaptığı ‘Senden İyi Yok’ programına bu hafta, milli kürek sporcusu Ogeday Girişken konuk oldu. Avrupa ve dünyada kürek branşı ile birçok şampiyonluğa imza atmış Girişken’i, açık havada oldukça sert geçen bir dövüş mücadelesi bekliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiren programın üçüncü final oyunu ise izleyenler tarafından şimdiden merak konusu oldu. Yapım, pazar günü yeni bölümüyle teve2’de...

Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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