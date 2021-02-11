Ogeday girişken konuk oluyor

teve2’nin, sunuculuğunu Avatar Atakan’ın (Çağan Atakan Arslan) yaptığı ‘Senden İyi Yok’ programına bu hafta, milli kürek sporcusu Ogeday Girişken konuk oldu. Avrupa ve dünyada kürek branşı ile birçok şampiyonluğa imza atmış Girişken’i, açık havada oldukça sert geçen bir dövüş mücadelesi bekliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiren programın üçüncü final oyunu ise izleyenler tarafından şimdiden merak konusu oldu. Yapım, pazar günü yeni bölümüyle teve2’de...