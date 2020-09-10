'Oğlum Türk topraklarında doğacak'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soner Sarıkabadayı, baba olmayı sabırsızlıkla beklediğini, çok heyecanlı olduğunu ve bu aralar eşi Madelein'le eksikliklerin giderilmesiyle ilgilendiğini söyledi.

Sarıkabadayı, ünlülerin yurt dışında doğuma yapma modası hatırlatılınca, "Babamın adını koyduğum oğlum Hasan, Türk topraklarında, Türk nüfusuna kayıtlı olarak dünyaya gelecek" dedi.

Çocuğuna Hasan'la birlikte Kolombiyalı eşinin isteği üzerine Matias isminin konulacağını belirten şarkıcı, "Zaten kısa bir soyadım vardı. Oğlum şimdi Hasan Matias Sarıkabadayı olarak çok kısa bir isimle dünyaya gelecek" esprisinde bulundu.