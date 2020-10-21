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21.10.2020 - 09:54 |

Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Öğretmen dizisi için final kararı alındı.

Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak
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Geçen sezon aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken Öğretmen dizisi, bu sezon ise aynı kanalda yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başta başarılı bir grafik çizmesinden dolayı pazar gününe alınmıştı. Ancak dizi yeni gününde de istenilen başarıya ulaşamadı.

FİNAL YAPIYOR
Öğretmen dizisi son bölümüyle Total reyting grubunda ilk 10'a giremezken, AB'de ise 7. sırada yer alabildi. Final kararı alınan Öğretmen dizisi 9. bölümde izleyicilerine veda edecek. Yayın akışında bir değişiklik olmadığı takdirde dizi, 8 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak olan 9. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Yapımcılığını Medyapım ve MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu dizinin kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Şerif Erol, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç ve Serkan Keskin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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