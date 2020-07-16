MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Öğretmen' dizisi için yapım şirketinden açıklama
16.07.2020 - 13:33 |

'Öğretmen' dizisi için yapım şirketinden açıklama

Fox TV'nin dizisi 'Öğretmen', dört bölüm yayınlandıktan sonra corona virüs nedeniyle yayından kaldırılmıştı. Dizinin yeni sezon çekimlerinin tarihini açıklayan yapım şirketi, aynı zamanda dizinin kaç bölüm olacağını ve final tarihini de ilk kez duyurdu.

'Öğretmen' dizisi için yapım şirketinden açıklama
ABONE OL

İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı 'Öğretmen' dizisi son olarak 25 Mart'ta 4. bölümüyle Fox TV'de yayınlanmıştı. Corona virüs nedeniyle çekimleri iptal edilen dizi için Fatih Aksoy'un sahibi olduğu Medyapım'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Medyapım'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sosyal medyada çıkan haberleri okuyunca işin aslını #bizdenduyunistedik. Yayınlandıktan 4 bölüm sonra pandemi sebebiyle ara verdiğimiz dizimiz ‘’Öğretmen’’ için geri sayım başladı. 32 bölüm daha ve her bölüm artan bir heyecanla hangi derslerin alındığını izlemeye hazır mısınız?."

Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ata Demirer'den menemenin püf noktası

Ata Demirer'den menemenin püf noktası

Aslıhan Karalar arkadaşının omzuna çıktı

Aslıhan Karalar arkadaşının omzuna çıktı

Canseven kazandı

Canseven kazandı

‘Aşk hesaplı kitaplı olmaz’

‘Aşk hesaplı kitaplı olmaz’

Sıradaki Haber