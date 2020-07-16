'Öğretmen' dizisi için yapım şirketinden açıklama

İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı 'Öğretmen' dizisi son olarak 25 Mart'ta 4. bölümüyle Fox TV'de yayınlanmıştı. Corona virüs nedeniyle çekimleri iptal edilen dizi için Fatih Aksoy'un sahibi olduğu Medyapım'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Medyapım'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sosyal medyada çıkan haberleri okuyunca işin aslını #bizdenduyunistedik. Yayınlandıktan 4 bölüm sonra pandemi sebebiyle ara verdiğimiz dizimiz ‘’Öğretmen’’ için geri sayım başladı. 32 bölüm daha ve her bölüm artan bir heyecanla hangi derslerin alındığını izlemeye hazır mısınız?."