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25.12.2020 - 09:38 |

Oğuzhan Koç: Testimin negatif olduğumu anlayana kadar evdeydim

Şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki gün arkadaşları Mustafa Aksakallı ve Efe Kesgün ile Bebek sahilinde görüntülendi.

Oğuzhan Koç: Testimin negatif olduğumu anlayana kadar evdeydim
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Koronavirüse yakalanan ve sağlığına kavuşan Oğuzhan Koç, "13-14 gün sonra tekrar test yaptırıp negatif olduğumu anlayana kadar evde dinlendim. Uzun zaman sonra arkadaşlarım yanıma geldi. ‘Bir nefes al artık’ dediler. Sahile geldik, yürüyoruz” dedi.

Hürriyet'in haberine göre; Koç, 2020 yılının kendisi için nasıl geçtiği sorusuna, "2020 çok zor gibi gözükse de şarkılar anlamında benim için çok iyi geçti" yanıtını verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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