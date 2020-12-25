Oğuzhan Koç: Testimin negatif olduğumu anlayana kadar evdeydim

Koronavirüse yakalanan ve sağlığına kavuşan Oğuzhan Koç, "13-14 gün sonra tekrar test yaptırıp negatif olduğumu anlayana kadar evde dinlendim. Uzun zaman sonra arkadaşlarım yanıma geldi. ‘Bir nefes al artık’ dediler. Sahile geldik, yürüyoruz” dedi.

Hürriyet'in haberine göre; Koç, 2020 yılının kendisi için nasıl geçtiği sorusuna, "2020 çok zor gibi gözükse de şarkılar anlamında benim için çok iyi geçti" yanıtını verdi.