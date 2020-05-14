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14.05.2020 - 08:10 |

Oğuzhan Koç yeni yaşını kutladı

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, 35 yaşına bastı. Corona virüs nedeniyle karantinada olan Koç, doğum günü pastasıyla çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Oğuzhan Koç yeni yaşını kutladı
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Salgın nedeniyle bir süredir evden çıkmayan Oğuzhan Koç, dün akşam yeni yaşına girdi. Doğum gününü sessiz sedasız kutlayan şarkıcı, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Koç, pastasındaki mumları üflerken verdiği poza, “3 tam 1 yarım mumla sessiz sedasız kutlanan 35. doğum günüm, unutulmaz doğum günlerim listesine 3 numaradan giriş yaptı. Mesaj atan, arayan,kutlayan herkese çok teşekkürler" notunu düştü.

Oğuzhan Koç yeni yaşını kutladı

Magazin Haberleri Bülteni (13 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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