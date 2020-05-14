14.05.2020 - 08:10 |
Oğuzhan Koç yeni yaşını kutladı
Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, 35 yaşına bastı. Corona virüs nedeniyle karantinada olan Koç, doğum günü pastasıyla çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Salgın nedeniyle bir süredir evden çıkmayan Oğuzhan Koç, dün akşam yeni yaşına girdi. Doğum gününü sessiz sedasız kutlayan şarkıcı, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Koç, pastasındaki mumları üflerken verdiği poza, “3 tam 1 yarım mumla sessiz sedasız kutlanan 35. doğum günüm, unutulmaz doğum günlerim listesine 3 numaradan giriş yaptı. Mesaj atan, arayan,kutlayan herkese çok teşekkürler" notunu düştü.