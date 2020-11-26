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26.11.2020 - 17:35 |

Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif!

'3 Adam'dan Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı. İşte 35 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu..

Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif!
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Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcının cumartesi gününden beri evinde karantinada olduğu öğrenildi. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İbrahim Büyükak'ın da önceki gün koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Eser Yenenler ise geçtiğimiz haftalarda evinde gördüğü tedaviyle hastalığı yenmişti.

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