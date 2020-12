Okan Bayülgen kimdir, yaşı ve boyu kaç? Okan Bayülgen nereli? İşte hayatı

Cumartesi akşamları 20:00'da STAR TV'de ekrana gelen İBO Show programı her hafta birbirinden başarılı isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu haftanın konuklarından biri de Okan Bayülgen. Peki Okan Bayülgen kimdir, kaç yaşında, Okan Bayülgen nereli? İşte Okan Bayülgen'in biyografisi...Cumartesi akşamları 20:00'da STAR TV'de ekrana gelen İBO Show programı her hafta birbirinden başarılı isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu haftanın konuklarından biri de Okan Bayülgen. Peki Okan Bayülgen kimdir, kaç yaşında, Okan Bayülgen nereli? İşte Okan Bayülgen'in biyografisi...



OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?



23 Mart 1964'de İstanbul'da doğan Okan Bayülgen, gösteri adamı, oyuncu, tiyatro ve klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısı ve fotoğrafçıdır. 1.68 m boyundadır.



Bayülgen, hukuk ve gazetecilik eğitimi almış bir baba olan Ümit Bayülgen ile ressam olan bir annenin oğlu olarak 23 Mart 1964'te Cihangir, İstanbul'da doğdu. 1970'te anne ve babası boşanmış olan Bayülgen'in annesi İsmet Görgün ile evlenmişti. Daha sonra İsmet Görgün onu nüfusuna geçirmek isteyince soyadı farkında olmadan Görgün olarak değişmiştir; ama kendi isteğiyle mahkemeye başvurmuş ve babası olan Ümit Bayülgen'in soyadını tekrar almıştır. Ayrıca Ümit Bayülgen de ikinci defa evlenmiştir ve Okan Bayülgen'in babasının ikinci evliliğinden, Ozan Bayülgen ve Okşan Bayülgen adlı iki kardeşi vardır.

EğitimiBayülgen, eğitimine Göztepe, İstanbul'daki Taş Mektep isimli yatılı okulda başladı. Altı yaşındayken yatılı okula verildi. Şişli 19 Mayıs İlkokulu'ndan mezun olup Galatasaray Lisesi'nde öğrenimine devam etti. Okuldaki öğrenci kulüplerinden müzik, edebiyat, folklor gibi kollarla ilgilendi. Okula gitmeme durumu, sorun olmaya başladığında annesi Ayla Görgün; onu Bodrum'a, yanına çağırdı ve Galatasaray Lisesi'ndeki altı yılından sonra Bodrum Lisesi'e kaydoldu. Fakat oradan Şişli Lisesi'ne geçen Bayülgen 1984'te buradan mezun olarak lise öğrenimini tamamladı.



Fotoğraf eğitimi almak için Fransa'ya giden Bayülgen, Tours Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesi'nde hukuk okumaya başladı. Ardından fikir değiştirerek aynı üniversitenin ekonomi bölümüne geçti. Bir yıl okuduktan sonra ekonomi eğitimini de yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü sınavlarında başarı göstererek buradaki eğitimine başladı. 1989'da mezun olarak aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.



Özel hayatıÇok genç yaşta evlenen Bayülgen, kısa süren bu ilişkisinden sonra iki kez daha nikâh masasına oturdu. Birinci evliliğini Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisinde de oynamış olan Zeyno Günenç ile yaptı, fakat sonra ayrılmaya karar verdi. 2008 yılının son gününde evlenmiş olduğu Şirin Ediger'den doğma İstanbul adında bir kızı vardır. 2014 yılında Şirin Ediger'den boşanmıştır.



Kariyeriİlk çalışmalarıKariyerine tiyatro oyuncusu ve yönetmeni olarak başladı. Devlet Tiyatroları'ndaki en genç yönetmen olarak 1989-1994 yılları arasında çeşitli oyunlar yönetti, bazı oyunlarda oynadı. Bu çalışmaları sayesinde Türkiye'nin en genç tiyatro yönetmeni unvanına sahip oldu.

1991'de Kent FM'deki Son Saatler adlı bir programla radyoculuğa başladı. Bu sıralarda Genç Indiana Jones dizisinin Türkiye'de çekilen bölümünde rol aldı.1992 yılında askerliğini Burdur'da kısa dönem olarak yapan Bayülgen, 1993 yılı sonunda Trabzon Devlet Tiyatrosu'na tayini çıktı ve Trabzon'a gitti. Rejisi kendisine verilen bir oyun yönetim tarafından kaldırılınca 1994 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan istifa ederek şansını radyo ve televizyon alanında denemeye karar verdi. Radyolarda haber spikerliği ve programcılık yapmaya başladı. Televizyon işleri yapmaya başladıktan sonra da çeşitli radyolarda çalıştı. 1995'te Radyo Contact'teyken, 1997'de Kiss FM'de Okan Bayülgen On Air programını sundu. Özellikle 1998 ve 1999 yılında Radyo D'de 18.00-20.00 saatleri arasında yayınlanan Hayat Bilgisi programı ile dikkatleri çekti. En son 2001 yılında Radio Contact'te, Yol programını yaptı.



YükselişiTelevizyon hayatına Satel TV'de klipler sunarak başlayan Bayülgen, atv ekranlarında gece yarısında yayına başlayan Gece Kuşu adlı farklı programı ile adını duyurdu. Gece Kuşu'nun ardından late night show tarzını 100 gece boyunca Televizyon Çocuğu ile devam ettirdi.



Gecenin bir saatinde sessiz sedasız yayına başladığında amaçladığı şey, izleyici ve sunucu arasındaki yapmacık samimiyetle örülü ilişkiyi yok etmekti. Agresif tavırları ve ilk “uçurmaları” başlarda kamuoyunun sesini kısma yönünde hayli totaliter bir tavır olarak görülse de, asıl eylem bu düzeni kuranlara karşıydı.



Program ekibi olarak atv ile yollarını ayırdıktan sonra iki yıla yakın ekranlardan uzak kalan Bayülgen bu ara içerisinde 1997 yılında bacağından vuruldu; saldırganı Murat Çakmak, Bayülgen'in oynadığı İstanbul Kanatlarımın Altında filminde Osmanlı'ya hakaret ettiğini düşündüğünden dolayı bacağından vurduğunu söylemiştir. Ayrıca, bu ara içerisinde ATV'de sadece 13 bölüm süren Utanmaz Adam dizisinde rol almıştır. Bu aradan sonra Kanal D'de sunduğu Zaga ile geri döndü. Sürekli değişen ekipler, skeçler, jenerikler, dekor, orkestra ve farklı program anlayışı, canlı telefon bağlantıları, içinde barındırdığı beklenmedik tuhaflıkları ve Medya Arkası ile kısa bir dönemin haricinde Cumartesi geceleri yayınlanan Zaga, Türk televizyon hayatındaki uzun soluklu ve yeni bir anlayışın ürünü özgün bir program olarak kendine kemik bir izleyici kitlesi oluşturmuştur.



Televizyon açısından uzun kabul edilebilecek yıllar, çeşitli eğitim ve yardım kampanyaları için ulusal haber kanalı NTV'de özel yayınlar yapan Okan Bayülgen, yine bu kanalda takip eden yıllar boyunca yılbaşı gecesi özel canlı yayınlarını sundu. En son 2008'e yılbaşı girişinde, Müjde Ar ile birlikte bir program yaptı.

2004′te izleyicilerin de stüdyo konuğu olarak katılabildiği Herkes Bunu Konuşuyor ile perşembe geceleri ekrana çıktı. Akademi, bilim, müzik, popüler kültür, medya dünyasından ve çeşitli sanat dallarından çok yönlü konuklarla beraber, seçilen bir konunun bir masa etrafında konuşulması üzerine kurulu bu programları, diğerlerinden farklı olarak komedi ağırlıklı eğlence programı formatında değildi.



2005 yayın döneminde Televizyon Makinası ile izleyiciyle buluştuğunda, her zaman kendisi kadar ekibini de ön plana çıkaran Bayülgen bu sefer Hakkı Devrim ile beraberdi. Bir masa etrafındaki konuk yağmuru, eğlence dünyasından edebiyat ve sanat dünyasına, bir dizi alandaki bilumum konuk, konu ve daha ciddi bir format ile ekrana çıkmıştır. Daha sonra Makina olarak adını kısalttığı programda, piyesler ve estetik unsurlar daha ön plana geçmiş ve yayının süresini giderek daha uzun tutmayı tercih etmiştir.



Aynı şekilde 2006 yılında CNN Türk'te Saba Tümer ile birlikte Haber Makinası adında gündemdeki haberlerin ekrana getirilip bu haberler veya olaylar hakkında konukların ağırlandığı bir program ile; 2007 yılında NTV'de Bu Sizi İlgilendiriyor adlı siyasi ağırlıklı başarılı bir program yapmıştır. 2008'de de haftanın 4 günü canlı olarak yayınlanan, konuklarla halkın gündemi ve normal gündemin birlikte konuşulup, izleyicilerin de e-posta ve telefon yoluyla fikir ve sorularını belirtebildiği Okan Bayülgen Sade Vatandaş programına başladı.



2007 yazında Makina'yı sona erdirip, ekranlara bir sezon ara verdi. Bu dönem içerisinde fotoğraf etkinliklerine ağırlık verdi. Ayrıca, Ata Demirer'in ve Gülben Ergen'in sunduğu programların genel yönetmeni oldu.



Ekim 2008'de Disko Kralı ile tekrar kaldığı yerden devam etti. 2009-2010 sezonunda ise cumartesi gecesi yaptığı programına ek olarak pazar ve pazartesi geceleri farklı konuların işlendiği Medya Kralı ve Muhabbet Kralı 'nı da ekledi. 2010-2011 sezonunda ise Medya Kralı sona erip yerine Kral Çıplak programını yapmıştır.



Programlarında, zaman zaman arayan izleyicinin yüzüne telefon kapattıktan sonra onları kendi deyimiyle “uçurduğu” ya da “zagaladığı”; magazin haberleri ile kendisinin saçma bulduğu programları ve sunucuları eleştirdiği gözlenmiştir. Popüler kültürün tam ortasında, ama bir o kadar da dışında olduğunu söyler. Düzene karşı olan muhâlif tavrını bu üslûpla yönlendirmiş ve belirtmiştir.



Açık Radyo'nun, yayın hayatına devam etmek için dinleyicilerinden maddi destek talep ettiği Dinleyici Destek Projesi Radyo Şenliği kapsamında, önceki yıllarda olduğu gibi 28 Mart 2010'da da bir saatlik bir program yapmış ve alternatif medyaya destek vermiştir. 2011 yılında Çek Bakalım adlı atv de yayınlanan kısa film yarışmasında Hülya Avşar ile jüri üyesi olmuştur



4 Ekim 2011-30 Haziran 2012 tarihleri arası süren tv8 kanalında haftada 5 gün, salı ve cumartesi günleri saat 23.00'dan sonra program yapmaya başlamıştır. Programların isimleri ise: Muhallebi Kralı, Kral Çıplak, Muhabbet Kralı, Medya Kralı, Disko Kralı'dır. Bunlardan sadece Medya Kralı ve Disko Kralı seyircili yayınlanır. Ayrıca Şubat 2012'den beri hazırlayıp sunduğu tüm programlarda işitme engelliler için bir Türk İşaret Dili çevirmeni bulundurmaya başladı ve bunu sürekli hâle getirmesiyle Türk televizyonlarında bir ilki gerçekleştirmiş oldu.



3 Mart 2012 tarihinde, Muhabbet Kralı programında "Go and Fuck" dediği için RTÜK tarafından 2 hafta süreyle hiçbir yayına çıkmama cezası verildiği yönünde haberler yapıldı. Bu ceza, Türk medyasında RTÜK'ün tarihindeki en ağır cezalarından biri olarak kayıtlara geçti.[1] Ama sadece "Muhabbet Kralı" programına iki hafta yayın cezası verildi. Mart 2013'te Tv8'den ayrıldıktan sonra test yayınını süren on8 TV ve yarışma programına hazırlık çalışmaları kesintiye uğradı. Bayülgen, MNG Grubundan ayrıldı ve Tv8 ile on8 TV ile ilişkisi tamamen kesildi.



29 Nisan 2013'ten itibaren Mayıs sonuna kadar Radyo Trafik ve okanbayulgen.fm sitesi aracılığıyla her hafta dünya eserlerinden birini okuyup cuma geceleri de Bay J, Ebru Yaşar, Barkın Bayoğlu, Ali Biçim, Esin Görür, Betül Hakyemez ile iki konuk dahil 23.00'da radyo şovu sunmuştur. 2013 yılında Show TV'de haftada üç gece program yapacağını duyurmuştur. Muhallebi Kafa, Çıplak Kafa ve Makina Kafa programları ile 2 Ekim 2013 tarihinde televizyona geri dönmüştür. Show TV'de sunduğu Muhallebi Kafa ve Çıplak Kafa programlarını kasım ayında sona erdirdi ve bu iki program formatında 2 Aralık 2013 tarihinde haftada iki gün olmak üzere Habertürk TV'de Okan Bayülgen Sunar adlı programlar yaptı. Makina Kafa ve Okan Bayülgen Sunar programları, mayıs ayına kadar devam etti. Show TV ve Habertürk TV kanallarını TMSF alınca, Okan Bayülgen bu kanallardan ayrıldı ve Star TV'ye geçti. 8 Kasım 2014'te haftada bir program olan Dada Dandinista adlı talk-show programına Star TV'de başladı.



2015 yılında Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası adında bir korsan kumpanyayı yönetmiştir. İstanbul haricinde Kıbrıs ve Bodrum'da da performanslarını sergilemişlerdir. Okan Bayülgen, 2015-2016 yılları arasında hafta içi her akşam Virgin Radio'da "Talk Radio" adlı bir program yapmıştır. 2019-2020 yılları arasında tv100'de Uykusuzlar Kulübü ve Muhabbet Kralı adlı talk show'ları yaptı. 2020 yılının Nisan ayından Haziran ayına kadar Uykusuzlar Kulübü adlı programda canlı yayında kitap okuduğu bir özel program yaptı. 2020 yılının Eylül ayından itibaren aynı kanalda her salı Nokta adlı programa başlayacağı duyuruldu.



Filmografisi

Rol aldığı tiyatro oyunları

Amadeus : Wolfgang Amadeus Mozart - Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment - 2020

Kiralık Oyun : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 2006

Atlarıda Vururlar : Horace McCoy - İstanbul Gösteri Merkezi - 1997

Küçük Motzart : Jakop Lorey - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Hapşırık : Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Masal Bahçesi : Ali Taygun - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Kamuoyu : Aurel Baranga - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989

Televizyon kariyeri

1992 The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert Topçu Gözcüsü Seslendirme

1996 İstanbul Kanatlarımın Altında Lagâri Hasan Çelebi

1997 Ağır Roman Gıli Gıli Salih Sadri Alışık Ödülleri: Sinema Dalında "En İyi Erkek Oyuncu" [8]

1998 Mulan Mushu Seslendirme

2000 Oyunbozan Metin Kahraman ve Emin Nişancı

2001 Şrek Şrek Seslendirme

Komser Şekspir Esrarkeş Tatü

Hemşo Cebrail

2002 Gülüm Sinan

Buz Devri Seslendirme

Sır Çocukları Konuk Oyuncu

2004 Şrek 2 Şrek Seslendirme

Garfield: The Movie Garfield

2005 Robotlar Rodney Copperbottom

2006 Cesur Balık Cesur Balık

Pembe Panter Müfettiş Clouseau

Sınav Levent Lemi

Garfield 2 Garfield Seslendirme

2007 Şrek 3 Şrek Seslendirme

Çirkin Ördek Yavrusu ile Farecik Farecik Seslendirmesi

Donkey Xote Don Kişot Seslendirmesi

Romantik Ömer

Garfield Geri Dönüyor Garfield

2008 Garfield Komedi Festivali Garfield Seslendirme

2009 Ev Kendisi

2009 Kanalizasyon Temizlikçi İmdat

2010 Garfield 3 Boyutlu Süper Kahraman Garfield ve Garzooka Seslendirme

Şrek: Sonsuza Dek Mutlu Şrek

Televizyon

1995 Gece Kuşu Kendisi Sunucu

1996 Televizyon Çocuğu Kendisi Sunucu

1998 Zaga Kendisi Sunucu

Utanmaz Adam Şeref TV dizisi (Atv)

2004 Size Baba Diyebilir miyim? Aziz TV dizisi (Kanal D)

Babam Dadı Olsaydı Taner TV dizisi (Star TV)

2005 Televizyon Makinası Kendisi Sunucu

2006 Makina Kendisi Sunucu

2010 Disko Kralı

Muhallebi Kralı

Kral Çıplak

Muhabbet Kralı

Medya Kralı Kendisi Sunucu

2011

2012

2013 Makina Kafa

Muhallebi Kafa

Çıplak Kafa Kendisi Sunucu

2014 Dada Dandinista Kendisi Sunucu

2015 Dada Kendisi Sunucu

2019-2020 Uykusuzlar Kulübü

Muhabbet Kralı Kendisi Sunucu (TV100)

2020- Nokta Kendisi Sunucu (TV100)