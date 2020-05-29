MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Okan Kurt: Hira balık istedi
29.05.2020 - 10:39 |

Okan Kurt: Hira balık istedi

Popçu Demet Akalın'ın sevgilisi Okan Kurt, önceki gün Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kurt, "Hira balık istedi. Ben de dil balığı aldım" ifadelerini kullandı

Okan Kurt: Hira balık istedi
ABONE OL

Demet Akalın'ın sevgilisi Okan Kurt, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Balıkçıdan kendisi için hazırlanan paketi alan Kurt, muhabirlere poz verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Okan Kurt, pandemi sürecinde eşi ve kızı ile evlerinde vakit geçirdiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurt, "Hira, balık istedi. Ben de dil balığı aldım" açıklamasını yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (29 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ezgi Eyüboğlu: Çekmeseniz olmaz mı?

Ezgi Eyüboğlu: Çekmeseniz olmaz mı?

‘Jokeria’ çıkıyor

‘Jokeria’ çıkıyor

‘Şovenist İzmirli değilim’

‘Şovenist İzmirli değilim’

Esra’nın dönüm noktası

Esra’nın dönüm noktası

Sıradaki Haber