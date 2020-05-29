Okan Kurt: Hira balık istedi

Demet Akalın'ın sevgilisi Okan Kurt, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Balıkçıdan kendisi için hazırlanan paketi alan Kurt, muhabirlere poz verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Okan Kurt, pandemi sürecinde eşi ve kızı ile evlerinde vakit geçirdiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurt, "Hira, balık istedi. Ben de dil balığı aldım" açıklamasını yaptı.