29.05.2020 - 10:39 |
Okan Kurt: Hira balık istedi
Popçu Demet Akalın'ın sevgilisi Okan Kurt, önceki gün Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kurt, "Hira balık istedi. Ben de dil balığı aldım" ifadelerini kullandı
Demet Akalın'ın sevgilisi Okan Kurt, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Balıkçıdan kendisi için hazırlanan paketi alan Kurt, muhabirlere poz verdi.
Habertürk'te yer alan habere göre; Okan Kurt, pandemi sürecinde eşi ve kızı ile evlerinde vakit geçirdiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurt, "Hira, balık istedi. Ben de dil balığı aldım" açıklamasını yaptı.