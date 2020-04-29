Survivor'da Aycan'Ä±n iletiÅŸim Ã¶dÃ¼lÃ¼nde ÅŸifreli konuÅŸmasÄ± geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. O ÅŸifreli mesajÄ±n altÄ±nda yatan ismin kim olduÄŸu merak edilen konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. O mesajlarÄ±n altÄ±nda yatan ismin Okan Turp olduÄŸu iddia edildi. Peki Okan Turp kimdir?Â

Acun IlÄ±calÄ±, Instagram'dan yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Acun IlÄ±calÄ± ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Aycan ile konseydeki diyaloÄŸu seyredin. TÃ¼m ÅŸifreleri Ã§Ã¶zdÃ¼k, konuya hakimiz. Aycan da bu hakimiyeti gÃ¶rdÃ¼, Survivor sevenlere sesleniyorum, ÅŸu 3 gÃ¼n kaÃ§Ä±rmayÄ±n. Tahmin etmeyeceÄŸiniz olaylar var. ÅžaÅŸkÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±n ben de seyrediyorum.Aycan bir arkadaÅŸÄ±yla Ã¶zel konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yor.

KÄ±z Aycan'a 'Sana bir sÃ¶zÃ¼m vardÄ±' diyor, 'O sÃ¶zÃ¼ tuttum' diyor. Arada bir ÅŸifre daha var. KÄ±z 'Ã–ÄŸrendim' diyor, 'Neyi Ã¶ÄŸrendin' diyor, 'O konuyu' diyor. Aycan sonra bu kÄ±z ile Ã¶zel olarak konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yor. KÄ±z 'Biz bize yeteriz' diyor. Sizin anlayacaÄŸÄ±nÄ±z dÄ±ÅŸarÄ±daki bir olayÄ± Aycan Ã¶ÄŸreniyor."

Bu konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan ÅŸifreli ismin kim olduÄŸu Ã§ok merak edilmiÅŸti. Sosyal medyada ise bu isimle ilgili Ã§ok ilginÃ§ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.

Aycan'Ä±n FenerbahÃ§e'de forma giyen genÃ§ futbolcu Okan Turp'a bazÄ± hisler beslediÄŸi ve genÃ§ futbolcunun niÅŸanlanma haberini alÄ±nca bir hayli Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.

Â

Okan Turp kÄ±sa zaman Ã¶nce Alessa Reule ile niÅŸanlandÄ±.

OKAN TURP KÄ°MDÄ°R?

Okan Turp 27 AÄŸustos 2000'de doÄŸdu. TÃ¼rk futbolcu.

U-17 TÃ¼rk milli takÄ±mÄ±nda ilk maÃ§Ä±na 2016 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.